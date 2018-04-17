In Extremo в "Космонавте"

7 марта в клубе "Космонавт" выступят ярчайшие мастера фолк-метала – группа In Extremo. Эти мужчины обращаются с инструментами средневековья, как Джими Хендрикс – со своим фендером

Группа исполняет песни на аллийском, латинском, старофранцузском и даже русском языках, но внешне они больше напоминают завсегдатаев паба, чем лингвистов. У коллектива особо отношение к нашей стране:

Россия для меня как кусочек родины, знакомый еще с детства. Это суровая страна с теплым сердцем, и к тому же это одно из самых красивых мест в мире. Михаэль Райн, вокалист группы

Свою любовь к России музыканты в очередной раз доказали, пригласив для работы над одной из песен своего последнего альбома "Quid pro quo" московский казачий хор. Немцы жгут в самом прямом смысле этого слова – во время их шоу на сцене то и дело полыхают языки пламени.

Цена билетов от 2500 р.