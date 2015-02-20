Свою вину в распространении запрещенной рекламы обвиняемые признали.

В Кемерове задержали расклейщиков афиш концерта со скрытой рекламой наркомаркета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По данным следствия, подозреваемые передвигались на автомобиле и расклеивали на остановках общественного транспорта афиши концерта популярной рок-группы. В них сообщалось о грядущем мероприятии, которое по факту было запланировано на несколько месяцев позже. Также баннеры содержали QR-код якобы для покупки билетов, но при переходе по нему пользователи попадали на площадку с предложением стать наркокурьерами. Свою вину в распространении запрещенной рекламы обвиняемые признали. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: ГУВД Кемеровской области