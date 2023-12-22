ТЮЗ им. Брянцева объявил премьеры 2024 года

Уже 1 марта зрителей театра ждёт премьера спектакля "Дядя Фёдор, пёс и кот".

21 февраля в пресс-центре "Интерфакса" прошла пресс-конференция, посвящённая 102-му дню рождения Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева. На встрече были озвучены театральные планы на 2024 год.

Труппа находится в состоянии драйва. Все заняты - от новобранцев до мастеров. Для реализации задач приглашены режиссёры разных поколений. Мы хотим слышать не только громкие режиссёрские имена, но и чтобы в работе с труппой был виден разный подчерк, чтобы ребята развивались. Сусанна Цирюк, главный режиссёр ТЮЗа им. А. А. Брянцева

Уже 1 марта в стенах театра состоится премьера спектакля Татьяны Самбук "Дядя Фёдор, пёс и кот". По словам молодого режиссера из Белоруссии, нас ждёт очень искренняя и честная постановка. На сцену выйдут универсальные актеры разного опыта и возраста, все музыкальные номера будут исполнены вживую.

Спустя две недели, 15 марта, запланирована премьера "Дорогой Елены Сергеевны". Постановку этой остросоциальной пьесы, известной массовому зрителю по одноимённому фильму Эльдара Рязанова, режиссёр Александр Иванов считает необходимой для зрителя в наше время. Он уверен, что благодаря молодым талантливым лицам герои из пьесы раскроются ещё ярче!

Ещё один молодой режиссёр - Андрей Злобин работает над постановкой "Кроткая" по повести Ф. М. Достоевского. Обсуждение данной работы вызвало дискуссию на тему осовременивания классики.

Для Театра юных зрителей важно говорить с молодёжью на сегодняшнем языке, не изменять, а дополнять, идти от автора, адаптируя материал под сегодняшний день. Андрей Злобин, режиссёр

В числе других премьер - 19 апреля на малой сцене Александр Лебедев ставит тонкую лиричную пьесу Александра Галина - "Ретро". На новой сцене 26 апреле будет поставлена "Царь рыба" по Виктору Астафьеву.

Осенью также не обойдется без ярких событий. В планах театра активная гастрольная и фестивальная деятельность. В частности, работы ТЮЗа увидят в Тунисе, Казани, Москве и во многих городах России. С новосибирским театром "Глобус" в апреле-мае планируются обменные гастроли.

Что касается Брянцевского фестиваля (бывш. "Радуга", прим. редакции), то в нём примут участие Беларусия, Казахстан, Армения и театры из регионов России. Известно, что пройдет он 23-30 мая 2024 года.

Дарья Ревягина

Фото: Piter.TV

