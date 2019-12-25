Имущество обанкротившегося винзавода "Северная Венеция" выкупила сеть частных школ

В общей сложности компания приобрела 5 коммерческих помещений на Московском проспекте площадью более 800 кв. м.

Актив обанкротившегося винодельческого завода "Северная Венеция" в Петербурге нашёл покупателя: им оказалась сеть частных школ премиум-класса "Деловая волна". Об этом пишет "Деловой Петербург".

В общей сложности компания приобрела 5 коммерческих помещений на Московском проспекте площадью более 800 кв. м. Судя по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, цена имущества превысила 119 млн рублей.

На данный момент в помещениях начала работу частная гимназия "Северная Венеция".

Ранее мы сообщили о том, что площадь жилой застройки бывшего мясокомбината "Самсон" решили увеличить вдвое.

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