Импортозамещенный SJ-100 прошел испытания на защиту двигателей от воды

В Минпромторге раскрыли подробности тестов самолета во время дождя.

Полностью импортозамещенный российский гражданский самолет SJ-100 ("Суперджет") с отечественными двигателями ПД-8 успешно прошел испытания на защиту двигателей от воды. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы министерства по промышленности и торговли. Разработчики подтвердили факт того, что при движении пассажирского лайнера вода не нарушает работу его маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки. Известно, что тестирование воздушного судна проводилось в "бассейне". В государственной корпорации "Ростех" сообщили, что для проведения испытания на территории аэродрома летно-исследовательского института имени М.М. Громова в Жуковском был смонтирован "бассейн" длиной более 70 метров и шириной 12 метров. Его параметры позволили обеспечить глубину воды в соответствии с российскими и европейскими требованиями. В федеральном правительстве подчеркнули, что подобного рода испытания являются для самолета одними из важнейших в связи с тем, что влет и посадка воздушного судна могут проводиться в том числе во время дождя.

В процессе испытаний подтверждено, что при движении лайнера вода не нарушает работу его маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки. Испытания проводились также на режимах реверса тяги двигателей, который все современные лайнеры используют для торможения на взлетно-посадочной полосе Вадим Широких, летчика-испытателя, начальника летно-испытательного комплекса филиала "Региональные самолеты" ПАО "Яковлев"

В Петербурге траулер "Капитан Геллер" готовится к испытаниям.

Фото и видео: государственная корпорация "Ростех"