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Иммунолог заявил о возможном появлении "московского штамма" COVID-19
Сегодня, 17:26
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Asyaromanenkova Добавить в Яндекс.Новости

Иммунолог заявил о возможном появлении "московского штамма" COVID-19

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Новый штамм мог стать причиной роста заболеваемости.

В России могла возникнуть новая мутация коронавируса – московский штамм. Об этом заявил в беседе с Ura.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Мутировавший COVID-19 мог стать причиной роста заболеваемости в стране.

Самой главной причиной роста заражений коронавирусом, по всей вероятности, могло стать возникновение нашего собственного, московского штамма.

Владимир Болибок, аллерголог-иммунолог

Эксперт напомнил, что ранее о мутациях вируса в России говорил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По мнению врача, высокая смертность связана с неэффективностью старых схем лечения при новых штаммах вируса. Врачам нужно заново разрабатывать схемы лечения.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число тяжелых пациентов с COVID-19 в Москве увеличилось на 70%

Фото: pixabay

Теги: вакцинация, коронавирус, московский штамм коронавируса
Категории: Новости России, Лента новостей,

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