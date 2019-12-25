Иммунолог заявил о возможном появлении "московского штамма" COVID-19

Новый штамм мог стать причиной роста заболеваемости.

В России могла возникнуть новая мутация коронавируса – московский штамм. Об этом заявил в беседе с Ura.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Мутировавший COVID-19 мог стать причиной роста заболеваемости в стране.

Самой главной причиной роста заражений коронавирусом, по всей вероятности, могло стать возникновение нашего собственного, московского штамма. Владимир Болибок, аллерголог-иммунолог

Эксперт напомнил, что ранее о мутациях вируса в России говорил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По мнению врача, высокая смертность связана с неэффективностью старых схем лечения при новых штаммах вируса. Врачам нужно заново разрабатывать схемы лечения.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число тяжелых пациентов с COVID-19 в Москве увеличилось на 70%

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