Иммунолог предостерег от поспешной вакцинации от COVID-19

Нужно дождаться окончания третей фазы испытаний.

Иммунолог из Израиля Яков Беркун предостерег от поспешной вакцинации от COVID-19. Он сделал это в беседе с агентством "РИА Новости".

Он рассказал, что перед началом массовой вакцинации препарат должен полностью пройти три стадии испытаний. В них должны участвовать тысячи людей — это даст подтверждение безопасности и эффективности лекарства для разных групп общества.

Беркун подчеркнул, что с вакцинацией нельзя рисковать, так как она касается, в первую очередь, здоровых людей. Поэтому, считает доктор, их нельзя испытывать на пациентах массово, как иногда делается с онкологическими больными. По его словам, участники первой фазы испытаний вакцины от коронавируса получили препарат в марте и наблюдаются у врачей три-четыре месяца. Беркун заявил, что это недостаточный срок.

Для массовой вакцинации, уверен доктор, нужно дождаться окончания третей фазы испытаний, которая затронет все слои населения — стариков, детей, людей с хроническими заболеваниями. Неудача же в этом вопросе может привести к росту популярности антипрививочного движения.

Ранее мы писали, что Минздрав анонсировал массовую вакцинацию от COVID-19 в октябре.