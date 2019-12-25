Иммунолог Жемчугов предложил ввести обязательную вакцинацию для россиян старше 60 лет

Эксперт объяснил порядок процедуры на федеральном уровне.

Иммунолог Владислав Жемчугов предложил ввести обязательную вакцинацию для россиян старше 60 лет. Об этом доктор медицинских наук рассказал журналистам ТАСС. По мнению эксперта, этот требование должно выполняться на федеральном уровне., так как данная категория граждан входит в группу риска по заражению и тяжелому протеканию инфицирования.

Да, конечно, стоило бы, это группа риска. У людей к этому возрасту уже скапливаются определенные болезни, которые способствуют тяжелому течению заболевания, поэтому вакцинация для них - это защитное средство № 1. Владислав Жемчугов, иммунолог

Специалист напомнил о том, что граждан старше 60 лет имеющиеся хронические заболевания проявляются открыто. У таких пациентов обычно есть лечащий врач, ведущий его заболевание. Этот медик должен выбрать оптимальный срок для прививки от ковида, чтобы процедура не пересекалась с лечением или обостренным периодом.

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Фото: Piter.tv