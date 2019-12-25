В Госдуме предложили протестировать граждан РФ на антитела к коронавирусу

Тестирование даст понимание реального иммунитета населения страны, считает депутат Сергей Леонов.

Врач-иммунолог и депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Сергей Леонов предложил проверить россиян на наличие иммунитета к COVID-19. Об этом он сказал в беседе с радио Sputnik.

По мнению парламентария, уровень коллективного иммунитета определить сложно, так как некоторые граждане пользуются поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса.

Уже катастрофические цифры называются, когда говорят о тех, кто не привился, но получил сертификаты. Все эти люди попадают в общую статистику вакцинированных. С другой стороны, есть большое количество людей, которые переболели не в больницах и не сдавали тест на инфекцию. Сергей Леонов, депутат Госдумы

Он выразил уверенность, тестирование россиян на антитела даст понимание реального иммунитета населения страны. Леонов добавил, что не обязательно проверять каждого человека – достаточно сделать корректную выборку.

Ранее ученые из Канады провели исследование и выяснили, что люди старше 50 лет производят больше антител к коронавирусу по сравнению с молодыми людьми.

Фото: Piter.TV