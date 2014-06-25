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У пожилых людей вырабатывается больше антител к коронавирусу
Сегодня, 14:34
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У пожилых людей вырабатывается больше антител к коронавирусу

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Речь идет о людях старше 50 лет.

Ученые из Канады провели исследование и выяснили, что люди старше 50 лет производят больше антител к коронавирусу по сравнению с молодыми людьми. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Ученые собрали образцы крови у 32 пациентов через 14-21 день после заражения коронавирусом. У людей старше 50 лет антител выработалось больше, чем у молодых. При этом антитела в крови находились даже спустя 16 недель после выявления заболевания.

Антитела у пожилых людей обеспечивали большую защиту. Определили это благодаря способности антител подавлять взаимодействие S-белка дельта-штамма коронавируса с рецептором ACE2. Однако у других вариантов вируса такой зависимости не наблюдалось.

У вакцинированных людей с бессимптомным протеканием COVID-19 титр антител повышался в два раза. Кроме того, их антитела лучше были способны предотвращать связывание коронавируса с ACE2.

Фото: pixabay 

 

Теги: антитела к коронавирусу, пожилые люди
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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