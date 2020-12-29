Иммунолог: "Прививаться от COVID-19 надо и тем, кто переболел"

Нужна ли будет многократная вакцинация от коронавируса через пару лет, можно ли прививаться хроническим больным и тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, имеет ли смысл сдавать тест на антитела перед прививкой? На эти вопросы "Петербургскому Дневнику" ответила руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, профессор, иммунолог Сусанна Харит.
Профессор отметила, что пока что точно не известно, сколько будет длиться иммунитет после вакцинации от коронавируса. Это покажут время и наблюдения. Потому что даже от кори нужно делать не одну, а две вакцины, хотя ранее считалось, что достаточно одной.
Пока ориентиром может служить только то, сколько иммунитет сохраняется у тех, кто был привит в рамках клинических исследований.
Сусанна Харит, иммунолог
На вопрос, надо ли прививаться переболевшим COVID-19, а если надо, то когда, иммунолог ответила, что однозначно надо. Это связано с тем, что были официально зарегистрированы повторные случаи заболевания.
Министерство здравоохранения определило, что через 6 месяцев после перенесенного заболевания рекомендуется делать прививку.
Сусанна Харит, иммунолог
Иммунолог заявила, что перед вакцинацией не нужно сдавать тест на количество антител в крови.
Если антитела есть, то прививка или увеличит их уровень, или не изменит, если он очень высокий.
Сусанна Харит, иммунолог
В Петербурге откроют еще 50 пунктов вакцинации.
Фото: Piter.tv
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