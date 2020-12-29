Иммунолог: "Прививаться от COVID-19 надо и тем, кто переболел"

Профессор отметила, что пока что точно не известно, сколько будет длиться иммунитет после вакцинации от коронавируса.

Нужна ли будет многократная вакцинация от коронавируса через пару лет, можно ли прививаться хроническим больным и тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, имеет ли смысл сдавать тест на антитела перед прививкой? На эти вопросы "Петербургскому Дневнику" ответила руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, профессор, иммунолог Сусанна Харит.

Профессор отметила, что пока что точно не известно, сколько будет длиться иммунитет после вакцинации от коронавируса. Это покажут время и наблюдения. Потому что даже от кори нужно делать не одну, а две вакцины, хотя ранее считалось, что достаточно одной.

Пока ориентиром может служить только то, сколько иммунитет сохраняется у тех, кто был привит в рамках клинических исследований. Сусанна Харит, иммунолог

На вопрос, надо ли прививаться переболевшим COVID-19, а если надо, то когда, иммунолог ответила, что однозначно надо. Это связано с тем, что были официально зарегистрированы повторные случаи заболевания.

Министерство здравоохранения определило, что через 6 месяцев после перенесенного заболевания рекомендуется делать прививку. Сусанна Харит, иммунолог

Иммунолог заявила, что перед вакцинацией не нужно сдавать тест на количество антител в крови.

Если антитела есть, то прививка или увеличит их уровень, или не изменит, если он очень высокий. Сусанна Харит, иммунолог

В Петербурге откроют еще 50 пунктов вакцинации.

Фото: Piter.tv