Иммунолог Пальман описал характер кашля при омикроне

Возникающий после заражения штаммом коронавируса "омикрон" кашель часто характеризуется болью в горле. Об этом в эфире телевизионного канала "Москва 24" рассказала врач-пульмонолог Александр Пальман.
По словам специалиста, у пациентов с "омикроном" болезнь протекает в менее тяжелой форме, а сам вирус реже поражает легкие. Пальман уточнил, такие зараженные чаще всего жалуются на горловую боль при кашле, что может говорить о схожести с гриппом или ОРВИ.
То есть кашель может быть горловой, а не легочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты.
Александр Пальман, врач-пульмонолог
Он добавил, что ни один вирус не заинтересован в убийстве своего носителя, так как из-за этого ему негде будет размножаться.
Ранее в Британии назвали основные симптомы нового подвида штамма "омикрон" BA.2.
Фото: pexels.com
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