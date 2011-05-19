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Иммунолог Крючков спрогнозировал новый подъем заболеваемости COVID-19 в России
Сегодня, 8:16
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Иммунолог Крючков спрогнозировал новый подъем заболеваемости COVID-19 в России

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Эксперт подчеркнул, что в стране уже наблюдаются всплески смертности и госпитализаций.

Новый пик заболеваемости COVID-19 скоро может настичь крупные российские мегаполисы. Об этом заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в эфире радио Sputnik.

По прогнозам специалиста, такая ситуация возможна, поскольку резкие скачки смертности и количества госпитализированных граждан наблюдаются уже сейчас. Эти косвенные признаки могут свидетельствовать о предстоящих трудностях.

В ближайшие два месяца, в мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19. Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России.

Николай Крючков, кандидат медицинских наук, иммунолог

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге более 4500 подростков первично вакцинировали от коронавируса.

Фото: Pixabay

Теги: иммунолог, коронавирус, мнение эксперта
Категории: Лента новостей, Новости России,

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