В Петербурге более 4500 подростков первично вакцинировали от коронавируса

Для вакцинации подростков используется двухкомпонентная вакцина "Спутник М".

В Петербурге первым компонентом вакцины от коронавируса привили 4 513 подростков. Закончили курс вакцинации 3902 ребенка. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Для вакцинации подростков используется двухкомпонентная вакцина "Спутник М", разработанная специально для детей от 12 до 17 лет.

Среди взрослых без учета "Спутника Лайт" первично от коронавируса привились 2 449 227 петербуржцев. Полностью цикл вакцинации завершили 3 081 929 человек.

Ранее в Минздраве сообщили, когда ждать вспышку COVID-19 в России.

Фото: pexels