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В Петербурге более 4500 подростков первично вакцинировали от коронавируса
Сегодня, 13:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге более 4500 подростков первично вакцинировали от коронавируса

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Для вакцинации подростков используется двухкомпонентная вакцина "Спутник М".

В Петербурге первым компонентом вакцины от коронавируса привили 4 513 подростков. Закончили курс вакцинации 3902 ребенка. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Для вакцинации подростков используется двухкомпонентная вакцина "Спутник М", разработанная специально для детей от 12 до 17 лет.

Среди взрослых без учета "Спутника Лайт" первично от коронавируса привились 2 449 227 петербуржцев. Полностью цикл вакцинации завершили 3 081 929 человек.

Ранее в Минздраве сообщили, когда ждать вспышку COVID-19 в России.

Фото: pexels

Теги: вакцинация, подростки
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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