Маниже посоветовали поменять песню для выступления на "Евровидении-2021"

Певица будет представлять страну на конкурсе, поэтому ей "стоит ориентироваться на восприятие людей".

Имам мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов посоветовал Маниже поменять песню для выступления на "Евровидении-2021". Об этом пишут РИА Новости.

По словам Мухутдинова, Манижа будет представлять страну на конкурсе, поэтому ей "стоит ориентироваться на восприятие людей".

"Учитывая то, что много нехороших отзывов поступает в отношении той композиции, которую она выбрала для конкурса, с ее стороны, наверное, было бы верно выбрать что-то другое", - заявил он, добавив, что в целом религиозные деятели стараются не лезть в творческую жизнь исполнителей, поскольку "Всевышний дает человеку право выбора".

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал выбор песни для "Евровидения-2021". Он заявил, что песню выбирают зрители, и правительства это не касается.

Фото: Instagram / manizha