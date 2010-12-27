Илья Трабер стал одним из новых акционеров "ЛОЭСК"

В электросетевой компании Ленобласти – перемены. Разберем их подробнее.

Стало известно, что в АО "ЛОЭСК" изменился состав владельцев. Договор о купле 37,5% акций общества был подписан тремя гражданами – гендиректором компании "Росток" Дмитрием Симоновым и бизнесменами Ильей Трабером и Рамисом Дебердеевым.

В свою очередь, у ООО "Росток" – 75,1% доли в АО "ЛОЭСК", а остальное принадлежит правительству Ленобласти.

С января 2020 года комания "ЛОЭСК" сменит название на АО "ЛОЭСК – электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области", в результате чего в общества появится еще один филиал и зона ответственности в Петербурге.

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