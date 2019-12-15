Журнал Time опубликовал рейтинг лучших гаджетов уходящего десятилетия

В список попали три разработки компании Apple.

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия. Данный рейтинг был опубликован на сайте издания.

В список попали три разработки компании Apple. На первом месте рейтинга оказался планшет Apple iPad. До его появления, отмечают журналисты, планшеты представлялись научной фантастикой. Выход в свет данного гаджета повлиял на дальнейшее развитие в области.

Следом идет Tesla Model S, который полностью перевернул представление об автомоильной промышленности. Далее следует портативный компьютер Rapsberry Pi, платформа Google Chromecast и квадрокоптер DJI Phantom.

Лучшими признаны умная колонка Amazon Echo, электронные часы Apple Watch и наушники Apple AirPods. Не забыли и об игровой платформе Nintendo Switch. Также в списке геймпад Xbox Adaptive Controller для людей с ограниченными возможностями.

Видео: YouTube / Denis Sokharev