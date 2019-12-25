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Илья Ткачёв назначен начальником аппарата губернатора Петербурга
Сегодня, 16:50
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Илья Ткачёв назначен начальником аппарата губернатора Петербурга

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Он работает в Смольном с 2019 года.

Илью Ткачёва назначили начальником аппарата губернатора Петербурга. Об этом Александр Беглов сообщил на совещании с членами правительства 22 ноября.

Ранее Ткачев работал советником губернатора города, а до этого был советником министра транспорта. Ранее место начальника занимал Юрий Смирнов. 

Илья Ткачев родился в 1985 году. Закончил СПбГУ по специальности "Менеджмент организации".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что представителем губернатора в ЗакСе Петербурга вместо Юрия Шестрикова стал Константин Сухенко. 

Фото: Piter.TV

Теги: правительство, смольный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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