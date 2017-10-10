Илон Маск опубликовал видео производства Tesla Model 3

За сутки опубликованное видео набрало почти миллион просмотров.

Известный предприниматель и изобретатель миллиардер Илон Маск на своей страничке в Instagram опубликовал коротенькое видео с производства электромобиля Tesla Model 3.

Маск указывает, что на данном видео скорость производства снижена в 10 раз. Это сделано для того, чтобы убедиться в правильности сборки, и чтобы человек мог вмешаться, если что-то пойдет не так.

Илон Маск является генеральным директором, председателем совета директоров и главным идейным вдохновителем американской компании Tesla, которая занимается производством электромобилей.

Видео: Instagram/elonmusk