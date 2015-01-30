Illumination представила новый трейлер мультфильма "Миграция"

Мировая премьера состоится 22 декабря.

Студия Illumination представила новый трейлер анимационного фильма "Миграция". Режиссером ленты выступил Бенджамин Реннер.

Сюжет расскажет историю семейства уток из Новой Англии, которое убеждает своего заботливого отца взять бессрочный отпуск. Они собираются мигрировать на Багамы, но их путешествие будет полно опасных приключений.

Роли озвучили Кумэйл Нанджиани, Элизабет Бэнкс, Дэнни Де Вито и другие. Мировая премьера состоится 22 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мультфильма "Гарфилд".

Видео: YouTube / Illumination