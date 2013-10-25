Ильдар Гилязов вручил ключи от квартир шести детям-сиротам

В 2020 году в Выборгском районе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, старше 18 лет, купили 25 квартир стоимостью более 45 миллионов рублей.

В администрации Выборгского района 16 марта состоялась торжественная церемония вручения ключей от квартир шести гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В мероприятии приняли участие глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов, его заместитель Николай Шишкин.

Сегодня у вас большое, знаменательное событие – вы получаете ключи от собственного жилья. Вы приобретаете не просто квартиры, теперь у вас будет свой дом, где вы создадите уют и тепло. Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района

В 2020 году в Выборгском районе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, старше 18 лет, купили 25 квартир стоимостью более 45 миллионов рублей.

Сегодня были вручены ключи от благоустроенных квартир, три из которых находятся в Выборге, остальные - в Приморске, Советском и Гончарово. Те ребята, которые обучаются в учреждениях профессионального образования, будут освобождены от оплаты ЖКХ на весь период обучения.

С 2008 года 246 детей-сирот получили собственное жилье.

В Выборгском районе напомнили, как получить меры соцподдержки в трудных жизненных ситуациях.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО