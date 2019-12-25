Ильдар Гилязов приступил к исполнению обязанностей главы администрации Выборгского района

Сегодня, 11 ноября состоялось заседание глав администраций городских и сельских поселений. Его возглавил новый руководитель администрации Выборгского района – Ильдар Гилязов. Отметим, что Владимир Рошкович назначен Управляющим делами районной администрации.
Участники совещания рассмотрели вопросы пожарной безопасности граждан на территорииях муниципальных образований, безопасности на водных объектах, также обсудили осенний призыв и строительство нового кладбища в Селезневском поселении.
Ранее мы сообщили о том, что в Светогорске меняют теплотрассы.
Фото: администрация МО "Выборгский район"
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