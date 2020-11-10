Видео: в Светогорске меняют теплотрассы

На замену теплосетей было выделено из бюджета области 15 млн рублей.

В конце прошлого года специалисты ресурсоснабжающих организаций установили, что два участка теплотрассы в Светогорске нуждаются в замене. В этом году администрация Светогорского поселения начала замену проблемных участков.

В настоящее время заменен участок теплотрассы протяженностью 200 метров в Северном микрорайоне. Подрядчик приступил к замене участка в микрорайоне Южный. Протяженность этого участка составляет 500 метров.

Как отметил Андрей Ренжин, и.о. главы администрации Светогорского городского поселения, все работы будут закончены в срок и перерывы в подаче тепла в дома не предвидится.

Работы ведутся оперативно и в соответствии с графиком. Как только завершится ремонт, сразу восстановим теплоснабжение в домах в полном объеме. Если и будет перерыв в подаче тепла, то недолговременный. Андрей Ренжин, и.о. главы администрации Светогорского городского поселения.

На замену теплосетей было выделено из бюджета области 15 млн рублей.