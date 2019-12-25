Ильдар Гилязов провел прием граждан Выборгского района в телефонном режиме

Органам местного самоуправления рекомендовано временно ограничить личный прием жителей.

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов провел прием граждан в телефонном режиме. Такой способ общения с населением используется в связи с необходимостью соблюдения эпидемических требований. Органам местного самоуправления рекомендовано временно ограничить личный прием жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В течение трех часов Ильдар Гилязов и руководители подразделений районной администрации отвечали на вопросы граждан.

Например, жительница поселка Советский обратилась с просьбой о выделении земельного участка под строительство дома для престарелых. Ей было предложено несколько вариантов.

Житель Южного микрорайона Выборга спросил, не планируется ли благоустройство двора дома №4а по проспекту Победы. Ильдар Гилязов сообщил, что будет разработан проект водоотведения и благоустройства данной территории. Для этих целей в местном бюджете в этом году были предусмотрены средства в размере 500 тысяч рублей. В дальнейшем планируется подать заявку на участие дворовой территории дома №4а по проспекту Победы в программе "Формирование комфортной городской среды" на 2023-2024 гг.

Накануне Ильдар Гилязов призвал выборжан голосовать за проект благоустройства Батарейной горы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО