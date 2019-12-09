Ильдар Гилязов и Дмитрий Никулин поздравили женщин с 8 Марта

Ильдар Гилязов и Дмитрий Никулин пожелали всем женщинам солнца и добра, улыбок и тепла, счастья и здоровья.

Глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов и глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин поздравили женщин с удивительным, нежным и волнующим весенним праздником 8 Марта! Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Женщины – олицетворение красоты этого мира, чуткости, вдохновения и восторга. Вы побуждаете сильную половину человечества на возвышенные поступки, являетесь стимулом к великим свершениям. Несмотря на свою женственность, вы добиваетесь серьезных успехов в карьере, умело совмещая работу с семейными хлопотами. выдержка из поздравления

В Выборгском районе Ленобласти живет и работает много активных и инициативных женщин, которые реализуют себя в различных сферах, показывают высокий профессионализм, ответственность и надежность.

Ильдар Гилязов и Дмитрий Никулин пожелали всем женщинам солнца и добра, улыбок и тепла, счастья и здоровья.

Ранее в Выборге в честь праздников состоялась череда концертов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО