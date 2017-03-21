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Ильдар Гилязов и Дмитрий Никулин поздравили работников культуры Выборгского района
Сегодня, 10:52
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nastya960

Ильдар Гилязов и Дмитрий Никулин поздравили работников культуры Выборгского района

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День работника культуры — профессиональный праздник работников культуры РФ. Отмечается ежегодно 25 марта.

Глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов и глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин поздравили работников культуры Выборгского района с профессиональным праздником.

Примите самые добрые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем работника культуры России. Вы выполняете высокую и благородную миссию по сохранению и приумножению культурных традиций и нравственных ценностей, созданных человечеством. Ваша повседневная работа направлена на развитие всех видов искусства, возрождение духовности нашего общества, воспитание добра, милосердия, человечности, взаимопонимания и любви.

выдержка из поздравления

Ильдар Гилязов и Дмитрий Никулин пожелали сотрудникам из сферы культуры новых идей, вдохновения, счастья, здоровья и благополучия.

Накануне директор школы №6 стала председателем комитета образования Выборгского района.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: ильдар гилязов
Категории: Выборг, Лента новостей,

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