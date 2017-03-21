Ильдар Гилязов и Дмитрий Никулин поздравили работников культуры Выборгского района

Глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов и глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин поздравили работников культуры Выборгского района с профессиональным праздником.

Примите самые добрые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем работника культуры России. Вы выполняете высокую и благородную миссию по сохранению и приумножению культурных традиций и нравственных ценностей, созданных человечеством. Ваша повседневная работа направлена на развитие всех видов искусства, возрождение духовности нашего общества, воспитание добра, милосердия, человечности, взаимопонимания и любви.

выдержка из поздравления