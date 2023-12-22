Депутаты молдавского оппозиционного блока "Победа" примут участие в ПМЭФ

Молдавский политик-оппозиционер Илан Шор планирует встретиться с представителями российского бизнеса.

Молдавский политик-оппозиционер Илан Шор планирует посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) и встретиться с представителями российского бизнеса. Он сообщил об этом в интервью РИА Новости.

Шор уточнил, что у него уже запланированы встречи, переговоры, участие в различных мероприятиях в рамках ПМЭФ, и отметил, что намерен обсудить вопросы с представителями банков и предпринимателями из России, но не уточнил конкретных имен.

Пока мы не будем это озвучивать. Посмотрим. Есть планы, мы готовы видеться, готовы говорить и хотим говорить, поэтому посмотрим уже по ходу. Илан Шор, политик

ПМЭФ начнется 5 июня и продлится три дня.

Ранее мы сообщили о том, что Додон примет участие в ПМЭФ.

Видео: РИА Новости