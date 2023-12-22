Додон примет участие в ПМЭФ

Бывший президент Молдавии посетит Петербург в июне.

Бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил о том, что планирует принять участие вместе со своими коллегами по политическому формированию в международном экономическом форуме, организованном в Санкт-Петербурге. Соответствующее заявление экс-глава республики сделал в ходе регулярного брифинга, транслировавшегося в социальных сетях.

На следующей неделе я буду на экономическом форуме в Петербурге. Мы вместе с коллегами из партии большой делегацией, включая мэров, приглашены в Петербург. Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Напомним, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в период с 5 по 8 июня 2024 года. Г Ключевой темой события станет "Основа многополярности – формирование новых центров роста". По мнению организаторов мероприятия, она раскрывает точки приложения совместных усилий, прикладываемых со стороны государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития с учетом национальных приоритетов.

Граждане Молдавии не позволят объединить страну с Румынией, заявил Додон.

Фото и видео: YouTube / Igor Dodon