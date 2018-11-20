Илья Воробьев прокомментировал поражение СКА от "Авангарда"

Тренер жалеет, что хоккеисты не смогли воспользоваться большинством во время первого периода.

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Илья Воробьев объяснил, почему спортсмены проиграли на выездном матче "Авангарду". Напомним, что матч состоялся в рамках турнира КХЛ вечером 4 февраля в Балашихе.

Спикер заявил, что оппоненты "армейцев" больше отдыхали на ледовой арене. Петербуржцы упустили возможность воспользоваться временным преимуществом на поле: в первом периоде они в течение пяти минут находились в большем составе, чем соперники.

Отметим, что Воробьев также прокомментировал состояние одного из хоккеистов. По его словам, Алексей Бывальцев обследуется у врачей. Он потерял несколько зубов во время игры.

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Стоит добавить, что обоих игроков забрали с поля медики. В результате встреча против "Авангарда" завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Следующий матч "армейцы" проведут 11 февраля дома. Они выйдут на лед с командой из Череповца "Северсталь".

Фото: Вконтакте/ХК СКА