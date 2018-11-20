Илья Воробьев прокомментировал поражение СКА от "Авангарда"

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Илья Воробьев объяснил, почему спортсмены проиграли на выездном матче "Авангарду". Напомним, что матч состоялся в рамках турнира КХЛ вечером 4 февраля в Балашихе.
Спикер заявил, что оппоненты "армейцев" больше отдыхали на ледовой арене. Петербуржцы упустили возможность воспользоваться временным преимуществом на поле: в первом периоде они в течение пяти минут находились в большем составе, чем соперники.
Отметим, что Воробьев также прокомментировал состояние одного из хоккеистов. По его словам, Алексей Бывальцев обследуется у врачей. Он потерял несколько зубов во время игры.
Хафизуллина подозрение на что-то, дальше врачи разберутся
добавил главный тренер СКА
Стоит добавить, что обоих игроков забрали с поля медики. В результате встреча против "Авангарда" завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Следующий матч "армейцы" проведут 11 февраля дома. Они выйдут на лед с командой из Череповца "Северсталь".
Фото: Вконтакте/ХК СКА
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