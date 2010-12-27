Илья Воробьев похвалил СКА за победу над "Локомотивом"

Главный тренер петербургской хоккейной команды "СКА" высказался на счет игры спортсменов с "Локомотивом". Илья Воробьев остался доволен успехами воспитанников. По мнению специалиста, игра была хорошей, а "армейцы" доказали, что они - настоящая команда.
Была компактная, хорошая, жесткая игра, как и все предыдущие. С нашей стороны тоже была проделана хорошая компактная работа. Это общекомандная победа.
заявил спикер
Воробьев также ответил на вопрос журналистов о том, когда следует ждать возвращения Барабанова, Прохоркина, Кузьменко в Петербург.
Приедем домой – будем смотреть
объявил тренер
Отметим, что игра "СКА-Локомотив" завершилась с результатом 3:1 в пользу Северной столицы. Следующая встреча назначена на 21 марта в рамках полуфинала Западной конференции КХЛ.
Фото: Вконтакте/ХК "СКА"
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