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Илья Воробьев похвалил СКА за победу над "Локомотивом"
Сегодня, 8:15
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lesjasap

Илья Воробьев похвалил СКА за победу над "Локомотивом"

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Тренер заявил, что эта победа стала общекомандной.

Главный тренер петербургской хоккейной команды "СКА" высказался на счет игры спортсменов с "Локомотивом". Илья Воробьев остался доволен успехами воспитанников. По мнению специалиста, игра была хорошей, а "армейцы" доказали, что они - настоящая команда.

Была компактная, хорошая, жесткая игра, как и все предыдущие. С нашей стороны тоже была проделана хорошая компактная работа. Это общекомандная победа.

заявил спикер

Воробьев также ответил на вопрос журналистов о том, когда следует ждать возвращения Барабанова, Прохоркина, Кузьменко в Петербург.

Приедем домой – будем смотреть

объявил тренер

Отметим, что игра "СКА-Локомотив" завершилась с результатом 3:1 в пользу Северной столицы. Следующая встреча назначена на 21 марта в рамках полуфинала Западной конференции КХЛ.

Фото: Вконтакте/ХК "СКА"

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Теги: илья воробьев, локомотив, ска
Категории: Картина дня, Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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