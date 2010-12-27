Илья Воробьев похвалил СКА за победу над "Локомотивом"

Тренер заявил, что эта победа стала общекомандной.

Главный тренер петербургской хоккейной команды "СКА" высказался на счет игры спортсменов с "Локомотивом". Илья Воробьев остался доволен успехами воспитанников. По мнению специалиста, игра была хорошей, а "армейцы" доказали, что они - настоящая команда.

Была компактная, хорошая, жесткая игра, как и все предыдущие. С нашей стороны тоже была проделана хорошая компактная работа. Это общекомандная победа. заявил спикер

Воробьев также ответил на вопрос журналистов о том, когда следует ждать возвращения Барабанова, Прохоркина, Кузьменко в Петербург.

Приедем домой – будем смотреть объявил тренер

Отметим, что игра "СКА-Локомотив" завершилась с результатом 3:1 в пользу Северной столицы. Следующая встреча назначена на 21 марта в рамках полуфинала Западной конференции КХЛ.

Фото: Вконтакте/ХК "СКА"