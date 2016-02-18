Звезда "Во все тяжкие" снимется в новом фильме Ильи Найшуллерова

Производством картины займется студия STX Entertainment.

Автор клипов группировки "Ленинград" и режиссер фильма "Хардкор" Илья Найшуллер срежиссируют картину, главную роль в который сыграет звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" Боб Оденкерк. Об этом сообщает "Газета.ру".

Сюжет триллера расскажет историю обычного прохожего, отбившего девушку от бандитов. Герой нанес обидчикам серьезные травмы, что привлекло к нему внимание брата пострадавшего – главу одного из наркокартелей. Теперь протагонист вынужден противостоять обозленным на него бандитам.

Новый фильм Найшуллерова получил название "Никто". Производством картины займется студия STX Entertainment. Дата премьеры картины пока неизвестна.

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Фото: скриншот из сериала "Во все тяжкие"