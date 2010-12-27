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C Кевина Спейси и Стивена Сигала сняли обвинения‍ в сексуальных домогательствах
Сегодня, 11:21
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Rybka123
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C Кевина Спейси и Стивена Сигала сняли обвинения‍ в сексуальных домогательствах

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Уголовные дела не будут заведены в связи с истечением срока давности.

Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась выдвигать обвинения в сексуальных домогательствах актеру Кевину Спейси. Об этом сообщает издание TMZ.

Речь идет об инциденте, якобы произошедшем в 1992 году. Правоохранительные органы приняли решение не брать в разработку дело в связи с истечением срока давности. В связи с этим проверять слова истца на правдивость не имеет смысла, говорят в прокуратуре.  Напомним, что  актера вновь обвинили в домогательствах 23 августа.  Детали дела общественности раскрыть отказались.

Аналогичное решение в органе приняли в отношении звезды боевиков Стивена Сигала, которого актриса Регина Симонс обвинила в изнасиловании, произошедшем в 1993 году.

Остальные зафиксированные случаи будут и дальше рассматриваться в соответствующих органах.

Ранее на Piter.TV: Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах. 

Фото: сериал "Карточный домик" 

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Категории: Лента новостей Мировые новости Культура Кино

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