C Кевина Спейси и Стивена Сигала сняли обвинения‍ в сексуальных домогательствах

Уголовные дела не будут заведены в связи с истечением срока давности.

Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась выдвигать обвинения в сексуальных домогательствах актеру Кевину Спейси. Об этом сообщает издание TMZ.

Речь идет об инциденте, якобы произошедшем в 1992 году. Правоохранительные органы приняли решение не брать в разработку дело в связи с истечением срока давности. В связи с этим проверять слова истца на правдивость не имеет смысла, говорят в прокуратуре. Напомним, что актера вновь обвинили в домогательствах 23 августа. Детали дела общественности раскрыть отказались.

Аналогичное решение в органе приняли в отношении звезды боевиков Стивена Сигала, которого актриса Регина Симонс обвинила в изнасиловании, произошедшем в 1993 году.

Остальные зафиксированные случаи будут и дальше рассматриваться в соответствующих органах.

Ранее на Piter.TV: Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах.

Фото: сериал "Карточный домик"