Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах

Это уже второе уголовное дело против бывшей голливудской звезды.

Прокуратура Лос-Анджелеса взяла в обработку еще одно заявление об изнасиловании, написанное на актера Кевина Спейси. Это уже второе уголовное дело против бывшей голливудской звезды. Детали расследования пока не раскрываются. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Шумиха вокруг Спейса началась в апреле 2018 года, когда о его домогательствах рассказал коллега по сериалу "Карточный домик". Позднее о сексуальных домогательствах со стороны звезды заявил актер Энтони Рэпп, по словам которого на момент непристойных действий Спейси ему было 14 лет. Всего на звезду "Карточного домика" заявили по меньшей мере 15 человек. Проверка по шести случаям проводится в Великобритании.

После скандала, Спейси объявил о своей гомосексуальности и пропал с больших экранов. Последний фильм с его участием "Клуб миллиардеров" в премьерный показ собрал меньше 300 долларов.

Фото: сериал "Карточный домик"