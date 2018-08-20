Полный провал: Фильм с Кевином Спейси собрал за первый уикенд меньше 300 долларов

По всей видимости, зрители бойкотировали премьеру фильма из-за секс скандала с Кевином Спейси.

В США состоялась премьера фильма "Клуб миллиардеров" (Billionaire Boys Club) с участием Кевина Спейси. Премьера закончилась полным провалом, не собрав и 300 долларов по всем кинотеатрам.

Кинотеатры Лос-Анджелеса и Нью-Йорка полностью отказались показывать новый фильм со Спейси "Клуб миллиардеров". В прокат фильм вышел всего в 8 кинотеатрах страны. За первый день фильм принес 126 долларов, а за второй 162 доллара. Всего за два дня фильм заработал 288 долларов.

Кевин Спейси оказался в центре череды секс скандалов среди Голливудских деятелей. Один из актеров признался общественности, что Кевин Спейси когда-то в 26-летнем возрасте делал ему недвусмысленные предложения. После актер открыто признался в своей нетрадиционной ориентации. После шумихи режиссеры отказались снимать Спейси в своих фильмах и сериалах. Так Ридли Скотт заменил актера в фильме "Все деньги в мире", и Спейси сняли со съемок популярного сериала "Карточный домик".

Видео: YouTube/