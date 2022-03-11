Новые серии выйдут 18 апреля.

Американский телеканал AMC показал трейлер финального сезона "Лучше звоните Солу". Ролик доступен на официальном YouTube-канале Breaking Bad & Better Call Saul. Создатели проекта уточнили, что выпуск эпизодов запланировано на 18 апреля.

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Напомним, что сюжет основан на истории неудачливого адвоката. Постепенно он превращается в главного защитника криминального мира. В шестом сезоне авторы решили показать жизнь юриста, которая происходит спустя два года после событий, произошедших в конце пятого сезона. Главного персонажа сыграл актер Боб Оденкёрк, известный зрителям по боевику "Никто". Также в сериале задействованы Джонатан Бэнкс, Рэй Сихорн, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо и другие.

К запуску Babylon"s Fall приурочили динамичный трейлер.

Фото и видео: YouTube / Breaking Bad & Better Call Saul

