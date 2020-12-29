Ил-76 ВКС РФ появились в зоне конфликта курдов и турок

Военно-транспортные самолеты замечены на аэродроме в Камышлы.

Транспортные самолеты Ил-76 Воздушно-космических сил России появились в зоне конфликта курдов и турок. Об этом рассказали журналисты издания "Авиа.про". По данным источника СМИ, Россия перешла к активным действиям против протурецких боевиков на севере Сирийского государства.

Авторы материала уточнили, что местные джихадисты предприняли несколько попыток взятия города Айн Исса, в котором находились российские военные. В связи с этим РФ усилила боевые посты, а также разместила на территории до 300-500 военнослужащих. После этого Минобороны решило перебросить авиацию. технику и другие дополнительные силы для отражения атак террористов.

Журналисты напомнили, что Ил-76 прибыли в Сирию с грузом и силами личного состава оборонного ведомства. Эту операцию зафиксировали на видеозаписи очевидцы. Следует заметить, что официальной информации по поводу транспортировки грузов в Сирию на военно-транспортных самолетах от военного командования РФ не поступало. Запечатленные кадры говорят о том, что аэродром в городе Камышлы активно используется.

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Видео: TG / RVvoenkor