Игрок "Саутгемптона" забил самый быстрый гол в истории АПЛ

Нападающему удалось технично заблокировать дальнюю передачу одного из игроков-соперников, перехватить мяч и перебросить вратаря.

Форвард английского футбольного клуба "Саутгемптон" Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ. Случилось это в ничейном матче его команды против "Уотфорда".

Исторический гол футболист забил спустя семь секунд после стартового свистка. Нападающему удалось технично заблокировать дальнюю передачу одного из игроков-соперников, перехватить мяч и перебросить вратаря.

Отметим, что предыдущий рекорд в 2008 году установил игрок "Тотенхема" Ледли Кингу, который смог отличиться на девятой секунде в матче против "Брэтфорда".

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