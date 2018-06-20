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Игрок "Саутгемптона" забил самый быстрый гол в истории АПЛ

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Нападающему удалось технично заблокировать дальнюю передачу одного из игроков-соперников, перехватить мяч и перебросить вратаря.

Форвард английского футбольного клуба "Саутгемптон" Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ. Случилось это в ничейном матче его команды против "Уотфорда".

Исторический гол футболист забил спустя семь секунд после стартового свистка. Нападающему удалось технично заблокировать дальнюю передачу одного из игроков-соперников, перехватить мяч и перебросить вратаря.

Отметим, что предыдущий рекорд в 2008 году установил игрок "Тотенхема" Ледли Кингу, который смог отличиться на девятой секунде в матче против "Брэтфорда".

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Видео: социальные сети 

Теги: апл, самый быстрый гол, саутгемптон
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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