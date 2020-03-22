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Игрок ФК "Уфа" госпитализирован с подозрением на коронавирус

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Им стал полузащитник Оливье Тилль.

По данным порталов "Чемпионат" и ProSportStory, с подозрением на коронавирус в больницу был госпитализирован игрок футбольного клуба "Уфа" Оливье Тилль. По данным гендиректора клуба Шамиля Газизова, два из трех тестов на заболевание показали отрицательный результат. В настоящее время игроки и персонал клуба переведены на самоизоляцию.

Ранее мы сообщали о том, что у "Ювентуса" появился третий футболист, заразившийся коронавирусом. Им стал Паоло Дибала, объявивший об этом в соцсетях.

Фото и видео: ФК Уфа

Теги: коронавирус, россия, рпл, уфа, футбол
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России, Мировые новости, Спорт, Футбол в России и Европе,

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