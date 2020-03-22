Игрок ФК "Уфа" госпитализирован с подозрением на коронавирус

Им стал полузащитник Оливье Тилль.

По данным порталов "Чемпионат" и ProSportStory, с подозрением на коронавирус в больницу был госпитализирован игрок футбольного клуба "Уфа" Оливье Тилль. По данным гендиректора клуба Шамиля Газизова, два из трех тестов на заболевание показали отрицательный результат. В настоящее время игроки и персонал клуба переведены на самоизоляцию.

Ранее мы сообщали о том, что у "Ювентуса" появился третий футболист, заразившийся коронавирусом. Им стал Паоло Дибала, объявивший об этом в соцсетях.

Фото и видео: ФК Уфа