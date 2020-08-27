Игривая белка едва не загнала домашнего кота на верхушку ели

Питомца спустили на землю спасатели.

Домашний кот из Сертолово едва не оказался в ловушке на высоких ветках ели из-за белки. Как рассказали в соцсетях спасатели "Кошкиспас", операции по вызволению питомца с дерева помешал рыжий упитанный грызун.

Как выяснилось, хозяин во второй раз выпустил уже знакомого спасателям кота гулять на улицу, и тот забрался на хвойное дерево. Приехавшими освободителям животное ответило мяуканьем, но не успело пойти в спасительные руки – появившаяся на ветвях белка заинтересовала кота игрой и высотой. Кот с азартом наблюдал за прыгающей белкой и едва не полез еще выше, но спасатели вовремя достали пакетик влажного корма. Еда привлекла питомца сильнее, чем белка, кота удалось быстро снять с дерева и передать хозяевам.

Ранее мы писали, что владельцев животных обяжут маркировать их за свой счет

Фото, видео: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум / "ВКонтакте"