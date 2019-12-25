Объём производства игристых вин вырос в Петербурге

Производители активизировались на фоне снижения импорта.

За 2022 год производство игристых вин в Северной столице подскочило на 65%. Главной причиной такого успеха городских производителей считается снижение импорта на 35%. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на данные аналитиков.



Похожая ситуация наблюдается по всей стране: объем производства российских игристых вин уже увеличен вдвое, однако из-за дефицита недорогого винодельческого сырья возникают сложности.

Кроме того, в тройку производителей игристых алкогольных напитков вошла Ленобласть. В 2020 году 47-ой регион был вторым по стране, а теперь лишь замыкает тройку, уступая Крыму и Краснодарскому краю.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге почти в 2,5 раза подскочил спрос на дворников.

Фото: Pxhere