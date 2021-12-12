В Петербурге почти в 2,5 раза подскочил спрос на дворников

По словам аналитика hh.ru, спрос на дворников зависит от погодных условий. В снежную зиму они особенно нужны городу.

Петербург столкнулся с нехваткой дворников. Спрос на них вырос в 2,2 раза, если сравнивать с декабрем прошлого года. Сегодня открыто 720 вакансий. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы hh.ru Северо-Запад Марию Бузунову.

По словам аналитика, спрос на дворников зависит от погодных условий. В снежную зиму они особенно нужны городу. Также на интерес властей к уборщикам улиц влияет городская реформа системы ЖКХ.

Работников ручного труда ищут больницы, школы, детские сады, университеты, компании ЖКХ и частные компании. Зарплата дворников вопреки обещаниям Смольного выросла всего на пять процентов и составляет около 35 тыс. рублей.

Ранее на Piter.tv: стало известно, что переход на новую систему уборки снега в Петербурге займет полгода.

Фото: Piter.tv