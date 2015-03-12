Набор дворников и механизаторов перед наступлением зимы стартует в Петербурге

В преддверии снежного сезона в Северной столице старовал набор дворников и механизаторов. Об условиях, которые предлагают сотрудникам ЖКХ, рассказала пресс-служба Смольного.
Для поиска работников ручного труда работу начали специальные городские информационные сервисы. Все поступившие туда заявки обещают обработать за 3 дня.
Зарплата дворников и механизаторов оценена в 49 и 77 тыс. рублей соответственно. Сотрудники смогут сами выбирать режим работы – либо на полставки, либо на максимальные две. Также представителей этих профессий обеспечат бесплатными билетами на культурные мероприятия и предоставят возможность получить высшее образование.
Ранее мы сообщили о том, что МЧС предупредило петербуржцев о гололедице в субботу.
Фото: Piter.TV
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