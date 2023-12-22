Игра Warhammer 40K Space Marine 2 получила трейлеры про мультиплеерные режимы

Премьера запланирована на 9 сентября.

В рамках презентации Warhammer Skulls 2024 создатели показали свежий ролик по экшену Warhammer 40,000: Space Marine II, который выйдет девятого сентября на персональных компьютерах, консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Трейлер авторы серии посвятили новому режиму кооперативного прохождения, в котором пользователям разрешено объединиться с ещё двумя друзьями и вместе сражаться за Императора с ордами тиранидов.

Режим получил названиеOperations ("Операции"). В ролике разработчики показывают как заставки, так и сам игровой процесс. Главному герою и его коллегам придется исследовать разнообразные локации и уничтожать врагов. Многопользовательские элементы предложит как PvE, так и PvP-режимы. В них у геймеров получится выбрать стиль игры из шести классов: начиная от бойца с щитом и заканчивая снайпером со скрытным камуфляжем. В сезонном абонементе будет доступно еще больше косметического контекста для кастомизации персонажей. Представители из компании Saber Interactive пообещали поддерживать игру бесплатными обновлениями с новыми миссиями, противниками и оружием.

Напомним, что стартовал прием предварительных заказов на компьютерную игру. Ценник проекта в стриминговом сервисе Steam стартует с отметки в 3 199 pублей, а за самое полное издание авторы просят 5 199 pублей.

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Фото и видео: YouTube / GameSpot