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Игорный бизнес принес бюджету Петербурга более 45 млн рублей
Сегодня, 7:00
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lesjasap

Игорный бизнес принес бюджету Петербурга более 45 млн рублей

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В Смольном подсчитали деньги, полученные от налогов игорного бизнеса.

В Комитете финансов Петербурга рассказали, что налоговые поступления от игорного бизнеса в 2019 году составили 46,3 миллиона рублей. Данные собраны за период с января по август 2019 года. Только за последний летний месяц предприниматели заплатили городскому бюджету почти шесть миллионов рублей.

На данный момент самый высокий показатель  - у Кубани. Там чиновники собрали более 300 миллионов рублей. В Приморском регионе - почти 90 миллионов, в Ростовской области - порядка 70 миллионов рублей. 

Благодаря таким показателям Петербург попал в рейтинг "самых здоровых регионов России". Город занял 45 позицию в списке.

Ранее Piter.tv писал о том, что на медиафасаде "Лахта Центра" создали "эффект айсберга".

Фото: Piter.tv
 

Теги: бюджет, игорный бизнес, комитет по финансам
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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