Игорный бизнес принес бюджету Петербурга более 45 млн рублей

В Смольном подсчитали деньги, полученные от налогов игорного бизнеса.

В Комитете финансов Петербурга рассказали, что налоговые поступления от игорного бизнеса в 2019 году составили 46,3 миллиона рублей. Данные собраны за период с января по август 2019 года. Только за последний летний месяц предприниматели заплатили городскому бюджету почти шесть миллионов рублей.

На данный момент самый высокий показатель - у Кубани. Там чиновники собрали более 300 миллионов рублей. В Приморском регионе - почти 90 миллионов, в Ростовской области - порядка 70 миллионов рублей.

Благодаря таким показателям Петербург попал в рейтинг "самых здоровых регионов России". Город занял 45 позицию в списке.

Ранее Piter.tv писал о том, что на медиафасаде "Лахта Центра" создали "эффект айсберга".

Фото: Piter.tv

