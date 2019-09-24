На медиафасаде "Лахта Центра" создали "эффект айсберга"

24 сентября мультимедийный экран, равный размеру хоккейной площадки, протестировали в северной части бизнес-центра. В ближайшее время одно из главных украшений небоскреба запустят в полноценном режиме.

Медиафасад в 2000 квадратных метров с 15 000 светодиодных ламелей будет создавать настроение проезжающим по Приморскому шоссе. Пока масштабный арт-объект работает только в пробном режиме. После тестовых запусков можно будет увидеть полную картину, которую проектировщики назвали "эффект айсберга".

Стоит отметить, что сам "Лахта Центр" имеет важное значение как для Приморского района, так и для всего города. Туристы спешат к небоскребу, чтобы увидеть самое высокое здание Европы, а местные жители рассматривают бизнес-центре как потенциальную рабочую зону, ведь здесь будет представлено более 8 000 мест. В свою очередь, такой спрос повышает заинтересованность в "Лахта Центре" арендаторов. Всё это в целом поднимает рейтинг Приморского района, делая его достойной альтернативой историческому центру.

Увеличить привлекательность Лахты с недавнего времени предлагает и компания "Зингер Девелопмент". Застройщик вынес на рассмотрение весьма интересный и необычный для города проект "Залив островов". Планируется создать уникальное общественное и бизнес-пространство в Финском заливе, намыв искусственные острова. На новой территории, по замыслу проектировщиков, могут появиться жилые дома, бизнес-центры, галереи, досуговые комплексы, а также комфортные и экологичные пространства для отдыха. Остров станет еще одним привлекательным объектом для туристических маршрутов, а его гостиницы предоставят широкие возможности их размещения. Береговую линию планируют облагородить, а добраться до других районов города будет возможно при помощи подводного туннеля и развитой трамвайной сети.

Можно с нуля спроектировать улично-дорожную сеть, не надо трогать старые постройки и разрушать их. С точки зрения многих факторов, это идеальная ситуация. поделился специалист в сфере девелоперских проектов, партнер Rusland SP Сергей Федоров

Казалось бы, строительство отдельного острова – это что-то нереальное, но ведь несколько лет назад никто не мог подумать, что на болотистой почве Лахты появится здание высотой 462 метра. Остров деловой, жилой и туристический направленности из проекта компании "Зингер Девелопмент" также может превратиться в реальность, создав интересное пространство для горожан и увеличив финансовую привлекательность Приморского района.