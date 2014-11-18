Игорь Верник рассмешил женщин, переодевшись в фрейлину

Популярный и любимый публикой российский актер Игорь Верник решил повеселить народ. Он переоделся в фрейлину и пытался в таком виде прорваться в женский туалет.
Много смеха и улыбок вызвала выходка актера. Верник надел на себя пышное платье, парик, подвел губы розовой помадой и нарисовал родинку над верхней губой. Прекрасная фрейлина пыталась без очереди прорваться в женский туалет. Красавица просила прощения у ожидающих дам и извинялась.
"Кошмар, под Новый год всюду очереди", - написал Верник на странице своего Instagram.
В итоге даму так и не пустили в кабинку, и ей пришлось бежать в соседний мужской туалет, в котором оказалось гораздо свободнее.
Ранее мы писали, что Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой.
Видео: Instagram / ivernik
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