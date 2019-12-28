Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой

Фамилии спортсменки не оказалось в старт-списке соревнований.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с чемпионата России. Спортсменка отказалась от выступления в произвольной программе. Ее фамилии нет в старт-списке соревнований. Об этом пишет ТАСС.

На прошедшей 26 декабря тренировке у Медведевой сломались коньки. Она попыталась тренироваться в новых, однако в итоге вернулась к поврежденному инвентарю. На разминке перед произвольной программой российская фигуристка выполнила лишь один элемент, а затем покинула занятие.

Напомним, после короткой программы Евгения Медведева замкнула пятерку лидеров с результатом 71,08 балла. В первую тройку попали Алена Косторная (89,86 балла), Анна Щербакова (79,93) и Александра Трусова (76,46). Четвертое место заняла Елизавета Туктамышева с результатом 75,74 балла.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит с 24 по 29 декабря в Красноярске. По итогам турнира будет сформирован состав российской сборной, которая поедет на чемпионат Европы. Соревнования пройдут с 20 по 26 января в австрийском городе Грац.

Ранее мы писали, что российские фигуристки заняли весь пьедестал на финале Гран-при в Турине.

Фото: Twitter / Lublineс93

Видео: YouTube / Mari 21, Сон Сергей