Кинорежиссер Нигина Сайфуллаева: "Работа с актерами – самая сложная"

Недавно в Петербурге прошел фестиваль Усадьба JAZZ. Организаторы подготовили для гостей мероприятия много музыки и активностей.

Участниками проекта Premier Stories стали три знаковых спикера. Один из них - кинорежиссер Нигина Сайфуллаева. Она произвела фурор на последнем фестивале "Кинотавр" в Сочи и получила диплом жюри "за безграничную веру актеров в режиссера" за фильм "Верность". Нигина рассказала Piter.TV о тонкостях своей работы.

"Работа с актерами - это самое интересное, поэтому она наверное сложная, но она самая интересная. У режиссера так много сложностей в работе и они еже.. даже не ежедневно, а я скажу ежеминутно. То есть только тебе кажется, что вы все, обо всем договорились и сейчас будет вот так, но обязательно что-то пойдет не так.

Пойдет дождь, конечно же, когда у тебя солнце заявлено, пробежит, проедет мотоцикл в самой драматичной сцене, когда актеры классно играют. У тебя что-то заболит тогда, когда точно нельзя заболеть. Уже обязательно что-то идет не так, поэтому на самом деле со временем вырабатываешь такое... ну такое некоторое спокойствие к невзгодам. Типа "ага, дождь, окей, делаем так, ага, сломал ногу актер, ага, делаем так".

Вот это вот состояние "без паники", ты его нарабатываешь. Вот такая сложность есть, научиться не психовать. Да, постоянные и ежеминутные непредвиденные обстоятельства, вот мне кажется съемочный процесс можно так описать".

Нигина Сайфуллаева, кинорежиссер