На Елагином прошел фестиваль Усадьба JAZZ: Сплин, Кирилл Рихтер и Муся Тотибадзе

В Петербурге прошел фестиваль Усадьба JAZZ. Один из главных опен-эйров России в 8-й раз собрал на Елагином острове молодых звёзд джаза и признанных классиков из разных стран.

Кроме музыки для посетителей Усадьбы Jazz подготовили мастер-классы, угощения на любой вкус, лекторий и множество других развлечений. За эти годы фестиваль стал одним из самых любимых музыкальных событий для петербуржцев.

Среди партнёров фестиваля Сбербанк Премьер и MasterCard, которые приготовили для гостей мероприятия проект "Premier Stories". Его участниками стали три знаковых спикера, каждый из них поделился с аудиторией своей историей успеха и получил обратную связь.

Вот я сейчас выступил, ко мне подошел человек и сказал, что они делают подобные вещи, только в походах с детьми и давайте сделаем такую штуку, и говорит "давайте сделаем такую штуку, что они будут в этих походах". Для меня это полезно, для человека это полезно. Я думаю это нормальный интересный формат. Дмитрий Иоффе, организатор квестов "Чистые игры"

Участник площадки, музыкант Кирилл Рихтер рассказал о сложностях своей работы, поразмышлял о вдохновении и ответил на вопросы зрителей.



Люблю такой формат, когда люди встречаются, сидят на траве, едят вкусности, слушают музыку, это просто идеальный мир, который я хотел бы видеть! Кирилл Рихтер, композитор и музыкант

Я думаю для музыкантов это чуть более полезно. Поскольку заточено конкретно на музыку, для меня это прям такое культурное обогащение, потому что я не знаю какие-то группы, котрые я могу услышать здесь и появление здесь киношников это тоже важно, потому что, все-таки, кино - это аудио-визуальное искусство, мы много пользуемся музыкой, поэтому ощущаю себя вполне себе уместной. Нет ощущения, что совсем с другой планеты. Нигина Сайфуллаева, кинорежиссер

Также гостей площадки Premier Stories ждало выступление обворожительной Муси Тотибадзе. Певица презентовала новый альбом "Мальчик".

Грандиозным финалом фестиваля Усадьба Джаз стал концерт группы Сплин со специальной акустической программой. 2 часа главный хедлайнер мероприятия совместно с оркестром исполнял свои лучшие хиты. Сегодня Александру Васильеву исполняется 50 лет. Музыкант отметил, что выступить на такой площадке в преддверии своего юбилея для него особое удовольствие.

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