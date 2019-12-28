Умер народный артист Эмиль Верник

Ему было 96 лет.

Народный артист России Эмиль Верник умер на 97-м году жизни. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на его сына Игоря Верника.

Сегодня от остановки сердца ушел из жизни мой отец Эмиль Верник. Игорь Верник для "РИА Новости"

По словам Игоря Верника, его отец в последнее время плохо себя чувствовал. О месте и времени похорон будет сообщено позднее.

Эмиль Верник был главным режиссером литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Под его руководством было поставлено более 200 радиоспектаклей.

Ранее мы сообщали, что прощание с Рудольфом Фурмановым, директором театра "Русская антреприза", пройдет в 12 апреля в здании театра.

Фото: Instagram / emilvernik